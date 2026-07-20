Река Колпь, протекающая по территории трёх районов Владимирской области, имеет важное значение как для природного мира, так и для развития муниципалитетов.

Река Колпь, протекающая по территории трёх районов Владимирской области, имеет важное значение как для природного мира, так и для развития муниципалитетов. В долине реки находится государственный природный заказник, а на берегах размещены базы отдыха и детский оздоровительный лагерь. Однако водоём долгие годы был предоставлен сам себе, обмельчал и заилился.Как рассказал на своей в соцсети депутат Госдумы РФ Игорь Игошин, наши земляки, обеспокоенные состоянием реки, забили тревогу. Для комплексного решения проблемы вместе с жителями и администрацией Селивановского округа был проработан вопрос о включении объекта в федеральную программу «Вода России». В результате на расчистку реки выделили около 163 млн рублей, что позволило начать масштабные работы с применением спецтехники.Работы стартовали в 2024 году, и уже в текущем году ожидается их завершение.«Мы с главой округа Сергеем Лебедевым постоянно следим за ходом восстановления реки. Заметил, что подрядчик бережно и аккуратно ведёт работы, сохраняя береговую природу. За это ему отдельное спасибо. Будем продолжать контролировать ход работ и ждать главного результата — чистой, обновлённой Колпи, которой смогут любоваться жители и гости Владимирской области», — написал депутат Госдумы РФ Игорь Игошин.