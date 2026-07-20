Проезд по трассе Владимир – Переславль-Залесский станет комфортнее и безопаснее.

В Суздальском районе стартовало масштабное обновление дорожного полотна на важном участке трассы, соединяющей Владимир, Юрьев-Польский и Переславль-Залесский. Данный отрезок пути входит в опорную дорожную сеть региона и ремонтируется в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».На текущий момент строительные бригады занимаются удалением старого изношенного дорожного покрытия с использованием технологии холодного фрезерования.Как сообщили специалисты Министерства транспорта Владимирской области, проектом предусмотрена укладка выравнивающего и финишного слоев из современной асфальтобетонной смеси. На финальном этапе рабочие проведут укрепление прилегающих обочин прочным щебнем с обязательной расклинцовкой асфальтогранулятом.