Регион рассчитывает на федеральную поддержку знаковых проектов.

Владимирскую область с рабочим визитом посетила руководитель Министерства культуры РФ Ольга Любимова. На встрече с губернатором Александром Авдеевым обсуждались стратегические вопросы развития культурной отрасли региона.Диалог состоялся в обновленном здании областного академического театра драмы, который открылся осенью прошлого года после масштабных восстановительных работ. Здание сильно пострадало во время крупного пожара летом 2020 года, когда огонь уничтожил сцену и зрительный зал. Благодаря объединению средств федерального и областного бюджетов театр удалось полностью реконструировать, оснастив передовым сценическим оборудованием, современными системами безопасности и воссоздав легендарный занавес «Золотые ворота».Глава региона поблагодарил министра за поддержку ключевых областных инициатив. В частности, стороны обсудили возможность выделения федерального финансирования на реставрацию старейшего кинотеатра «Художественный» во Владимире. Субъект уже выделил на ремонт этого памятника архитектуры 36 миллионов рублей, однако для полного восстановления исторического объекта требуется поддержка центра.Александр Авдеев также презентовал проект создания Культурного квартала в историческом центре Владимира. Он подчеркнул важность упрощения законодательства по охране памятников архитектуры, чтобы регион мог быстрее передавать пустующие старинные здания ответственным инвесторам для их возвращения к жизни.Еще одной темой разговора стала модернизация Владимирской областной филармонии. Обновление концертного зала и его технического оснащения позволит режиссерам реализовывать современные форматы шоу и привлекать молодежную аудиторию. Ольга Любимова отметила, что подобные преобразования в регионах теперь активно ведутся в рамках нового национального проекта «Семья».В завершение визита министр и губернатор посетили Владимиро-Суздальский музей-заповедник, где оценили отреставрированную уникальную икону Богоматери Боголюбской XII века, а также осмотрели Успенский кафедральный собор, на масштабное обновление которого Минкультуры РФ выделило целевые средства.