В владимирском центре «Ветеран» бережно хранят народные ремесла.

В геронтологическом центре «Ветеран» состоялась теплая встреча, посвященная сохранению народных ремесел и связи между поколениями. Проживающий в учреждении мастер Сергей Даниленко провел индивидуальное практическое занятие для юного гостя по имени Максим, познакомив его с азами художественной резьбы по дереву.Этот душевный урок стал наглядным примером преемственности традиций, которая помогает сохранять уникальное культурное наследие нашей страны и передавать накопленный опыт молодежи.Организаторы отмечают, что именно из таких простых, но важных моментов искреннего общения складывается непрерывная нить истории, объединяющая разные эпохи и поколения людей.