Экологи опубликовали результаты экспертизы воды в Клязьме.

Инспекторы Росрыболовства официально подтвердили факт масштабного экологического бедствия в черте областного центра. По результатам выездной проверки специалисты насчитали более 8000 погибших особей различных видов рыб.Наиболее серьезно пострадала популяция густеры — экологи зафиксировали гибель более 3000 экземпляров. Также среди погибших водных обитателей оказались почти 3000 особей плотвы, сотни лещей, щук и более 600 стерлядей, занесенных в Красную книгу.Официальное заключение ведомства подтверждает опасения местных жителей, которые с июня находили мертвую рыбу у устья реки Рпень. Химический анализ воды показал катастрофические превышения ПДК токсичных веществ: концентрация нефтепродуктов завышена в 27 раз, железа — в 35 раз, а показатели свинца и цинка превышают нормы в 10 и 15 раз соответственно. Активисты и рыбаки настаивают на возбуждении уголовного дела и поиске виновников слива промышленных отходов.