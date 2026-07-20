Под стенами Суздальского кремля отгремели финальные аккорды музыкального фестиваля Дениса Мацуева.

Владимирская область простилась с одним из самых знаковых культурных событий этого года. В воскресенье под стенами древнего Суздальского кремля состоялся грандиозный финальный концерт, закрывший масштабный музыкальный форум.Совместный концерт выдающегося дирижера Валерия Гергиева, виртуозного пианиста Дениса Мацуева и венгерского скрипача Кристофа Барати подарил зрителям поистине незабываемые эмоции и оставил глубокий след в сердцах любителей классики.Каждый гость, посетивший завершающие выступления под открытым небом, унес с собой частичку суздальского лета, пропитанного гармонией великой музыки, свежестью природы и ароматом цветущих лугов.Губернатор Владимирской области Александр Авдеев искренне поблагодарил маэстро Дениса Мацуева, всех музыкантов, организаторов и партнеров за этот невероятный праздник, а также зрителей за их теплую поддержку.