С 10 по 19 июля в Суздале Владимирской области прошел второй Летний фестиваль Дениса Мацуева.

С 10 по 19 июля в Суздале Владимирской области прошел второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. «Ростелеком» выступил цифровым партнером мероприятия. Специалисты компании проложили оптоволоконные линии связи до крупнейших площадок события: в музейный комплекс «Кремль», культурное пространство «Зарядье» и на стадион «Спартак».Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Суздаль сложен для монтажа современных цифровых сетей: работы нужно проводить так, чтобы инфраструктура была незаметной и не нарушала исторический облик города. Наши специалисты успешно справились с решением этой задачи. На протяжении всего фестиваля мы обеспечили круглосуточную техническую поддержку, мониторинг нагрузки на сеть и оперативно предупреждали сбои. Благодаря этому виртуально поучаствовать в этом потрясающем событии смогли тысячи поклонников классической и джазовой музыки со всего мира».В рамках фестиваля Дениса Мацуева «Ростелеком» построил два канала для передачи данных: основной, со скоростью до 100 Мбит/с, — для прямых онлайн-трансляций, и технический, со скоростью до 200 Мбит/с, — для передачи больших объемов технического, сервисного и интеграционного трафика. Кроме того, специалисты провайдера провели модернизацию сети в Детской школе искусств, для организации прямых эфиров выездной радиостанции «Орфей».Алиса Бирюкова, генеральный директор Владимиро-Суздальского музея-заповедника»:«Летний фестиваль Дениса Мацуева стал одним из самых масштабных культурных мероприятий лета и точкой притяжения как для жителей Владимирской области, так и для многочисленных гостей региона, соединив классическую музыку, живописную природу летних вечеров и красоту архитектуры древнего города. Радостно, что с каждым годом аудитория этого музыкального праздника растет. За время фестиваля концерты в Суздале посетили более 40 тысяч человек, и еще больше людей смотрели программы онлайн. Например, концерты 18 и 19 июля набрали около 350 тысяч просмотров в Интернете».Второй год подряд фестиваль Дениса Мацуева собирает исполнителей мирового уровня, ведущие коллективы, признанных мэтров, молодых виртуозов, и звезд джазовой сцены. Гостей фестиваля ожидала ждет масштабная программа: – от грандиозного оперного спектакля оперы «Война и мир» до симфонических программ, вечеров камерной музыки и джаза. В течение десяти июльских дней концерты прошли в Суздальском кремле, на сцене «Зарядье» и у стен Александровского монастыря.Подробнее узнать об услугах и сервисах «Ростелекома» для бизнеса и власти можно на официальном сайте провайдера и по бесплатному номеру горячей линии 8 800 200 16 61.Реклама.ПАО .ИНН 7707049388. 2W5zFHXhfM3