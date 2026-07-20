Оформить наследство мешал отец бойца, пропавший более 30 лет назад.

Кольчугинская прокуратура помогла матери погибшего участника СВО, которая не могла получить положенные по закону выплаты и удостоверение члена семьи военнослужащего. С жалобами женщина пришла на личный прием к прокурору Михаилу Кузнецову.Благодаря оперативному вмешательству прокуроров и военкомата, заявительнице быстро оформили и выдали удостоверение. Трудности с получением наследственных выплат возникли из-за того, что отец бойца более 30 лет назад бросил семью, и его местонахождение было неизвестно.Прокурор направил иск в суд о признании отца умершим. Суд удовлетворил заявление, что позволило матери беспрепятственно вступить в права наследования и получить государственные компенсации.