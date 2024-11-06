Сроки открытия аквапарка вновь перенеслись? Администрация ГТК «Суздаль» ответила на вопросы интересующихся в комментариях. И если раньше в той же группе сообщали, что открытие планируется

Сроки открытия аквапарка вновь перенеслись? Администрация ГТК «Суздаль» ответила на вопросы интересующихся в комментариях. И если раньше в той же группе сообщали, что открытие планируется до конца года, то теперь сроки стали более размыты: «зимой». Из ответа ГТК «Суздаль» в комментариях Открытие запланировано на зиму. Да, сроки не раз переносились из-за сложностей в реализации проекта,