Рыбак из Владимирской области поймал в Клязьме огромного сома. По ощущениям рыба весит примерно 30 килограммов – рассказал Иван Шпиклирный, но уточнил, что взвешивать сома не стали, чтобы

Рыбак из Владимирской области поймал в Клязьме огромного сома. По ощущениям рыба весит примерно 30 килограммов – рассказал Иван Шпиклирный, но уточнил, что взвешивать сома не стали, чтобы не повредить. Иван вместе с другими рыбаками отправился ловить рыбу в воскресенье утром. Добычу искали с помощью эхолота. Прибор показал несколько бревен непохожих на коряги. Из поста