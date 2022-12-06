В Сети упорно ходят слухи о вероятности расставания Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Масла в огонь подлило свежее фото.

В Сети упорно ходят слухи о вероятности расставания Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой. Масла в огонь подлило свежее фото.Игорь Николаев отъявленный семьянин и талантливый композитор. Несмотря на то, что в последнее время фанаты подозревают его в семейных передрягах, он и его супруга Юлия Проскурякова всячески это опровергают.Пара продолжает появляться вместе на публике и демонстрирует идиллию. Фанаты постоянно сравнивают жену Николаева и его бывшую музу Наташу Королеву и признают, что теперь уже Николаев не имеет прежнего вдохновения. Однако на днях все изменилось.В Сети появилось фото, на котором глаза Игоря Николаева горели огнем от удовольствия. На снимке он предстал рядом с молодой коллегой на афише программы "Пятнадцать мелодий для фортепиано" в исполнении Екатерины Мечетиной. Артисты анонсировали конкурс пианистов-любителей на радио "Орфей".Поклонники отметили, что 62-летний Игорь Николаев смотрится очень ярко рядом с молодой грудастой брюнеткой, а его глаза горят как никогда. В последнее время Николаев выглядел не лучшим образом и заметно раздулся, как и его супруга, считают фанаты. Однако судя по фото, композитор и певец вновь вернулся в прежнюю форму, обретя вдохновение и стимул к творчеству.