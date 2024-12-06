Решение отменить празднования связано с ковидными ограничениями и текущей ситуацией в стране.

Владимирская область откажется от общегородского новогоднего фейерверка. По словам официального представителя мэрии Юлии Жиряковой, жители смогут запускать фейерверки только в специально отведенных местах.Решение отменить празднования связано с ковидными ограничениями и текущей ситуацией в стране, в том числе с военной операцией на Украине. Эта практика повторяет тенденцию, наблюдаемую в других российских городах, где власти также сокращают развлекательные новогодние программы.Напомним, ранее мы писали, что