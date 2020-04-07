Состояние знаменитой певицы Надежды Бабкиной, которой диагностировали коронавирус, сильно ухудшилось. Врачи были вынуждены пойти на крайние меры.

Состояние знаменитой певицы Надежды Бабкиной, которой диагностировали коронавирус, сильно ухудшилось. Врачи были вынуждены пойти на крайние меры.Артистку доставили в частную клинику в Подмосковье 6 апреля. Она около недели боролась с двусторонней пневмонией (частый ) в домашнем режиме, но становилось только хуже.Похоже, после госпитализации ее состояние не улучилось. Врачи приняли решение ввести Надежду Бабкину в искусственную кому.О здоровье 70-летней певицы рассказал ее сын Данила Заседателев. Он отметил, что Бабкина соблюдала режим строгой самоизоляции после того, как появилось подозрение, что она подхватила коронавирус."Но за руку я ее не держал. И с кем она могла общаться и видеться в это время сказать не могу", – цитирует его телеграм-канал Mash.19 Мар 2019 в 4:04 PDTОтметим, что Надежда Бабкина находится в группе риска из-за возраста. , люди старше 65 лет хуже всего справляются с коронавирусом. Смертность в возрастной группе от 70 до 79 лет достигает 8%, что в два раза больше среднего показателя.Еще выше шанс смерти Бабкиной будет, если она страдает от какого-нибудь хронического заболевания. Например, нарушения в работе сердечно-сосудистой системы увеличивают риск летального исхода сразу до 10,5%.Напомним, что недавно с коронавирусом был госпитализирован знаменитый певец Лев Лещенко. Он провел в больнице около недели. Последний тест показал, что артисту страшное заболевание.