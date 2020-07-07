Валерий Сюткин с семьей посетили Дом-музей М.М. Пришвина в Дунине. Певец поделился с поклонниками снимками на фоне красивого пейзажа.

Валерий Сюткин с семьей посетили Дом-музей М.М. Пришвина в Дунине. Певец поделился с поклонниками снимками на фоне красивого пейзажа.Валерий Сюткин выложил фото в свой инстаграм-аккаунт. Он позирует в кадре с 45-летней супругой и 24-летней наследницей. Подписчики артиста не сразу смогли понять, кто именно из них дочь. Все потому, что избранница исполнителя выглядит настолько свежо и молодо, что сложно поверить, что ей больше 40."Какие крали рядом с таким шикарным мужчиной!" – высказалась одна из пользовательниц соцсети. Ее поддержали многие фолловеры Валерия Сюткина. Фото звездной семьи вызвало восторг поклонников, которые порадовались за любимого певца.Отметим, недавно Валерий Сюткин отметил 26 лет в браке. В 1992 году он внезапно увлекся Виолеттой, которая работала костюмершей в группе "Браво". Девушка ответила взаимностью артисту. В 1994 году влюбленные поженились, и через два года у них родилась дочь Виола.4 Июл 2020 в 3:20 PDTНапомним, ранее Валерий Сюткин , что чувствует в себе силы справиться с обязанностями отца. Мужчина верит, что жена подарит ему еще одного ребенка. Как говорится, седина в бороду – бес в ребро.