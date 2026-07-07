Нарушителей на владимирских дорогах ловил семилетний инспектор. Настоящая сказка в 33 регионе произошла не на Новый год, а на юбилей образования Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ проводили в

Нарушителей на владимирских дорогах ловил семилетний инспектор. Настоящая сказка в 33 регионе произошла не на Новый год, а на юбилей образования Госавтоинспекции. Сотрудники ГАИ проводили в детском лагере акцию «Один день с полицией России». Одной теории маленькому Егору Белову не хватило. Мальчик давно решил, что хочет войти в ряды сотрудников Госавтоинспекции и попросил сразу перейти