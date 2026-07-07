1996 год. Сторонники демократии торжествуют.
На лекции в университете молоденькая студентка ехидно спрашивает пожилого преподавателя, известного своими прокоммунистическими симпатиями:
-Профессор, вот вы утверждаете, что Лев Толстой был зеркалом русской революции. А кто из писателей был зеркалом русской демократии?
-Гоголь, милочка! – ответил ничуть не растерявшийся лектор.
-Почему вы так в этом уверены?
-В своем романе «Мертвые души» он подробно описал приемы, которые используют демократы для того, чтобы одерживать победы на выборах.
еще анекдот!