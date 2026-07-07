Ребята представили проекты, ориентированные на повышение качества жизни граждан и социально-экономическое развитие территорий. Из 80 тысяч заявок из всех регионов России и 100 иностранных

Ребята представили проекты, ориентированные на повышение качества жизни граждан и социально-экономическое развитие территорий. Из 80 тысяч заявок из всех регионов России и 100 иностранных государств в финал отобрали 321. В числе финалистов – три представителя регионального опорного вуза: – Даниил Мясников (кафедра строительных конструкций ИАСЭ) с проектом «Экология моей страны»: предложил вторично использовать отработанные отходы