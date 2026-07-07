Прокуратура Владимира выявила нарушения в работе с системой маркировки лекарств.

Прокуратура Владимира провела масштабный мониторинг соблюдения правил маркировки медикаментов в 50 медицинских и аптечных организациях региона. Проверка показала, что в 41 учреждении данные в государственной системе ФГИС МДЛП не соответствовали действительности.Многие организации не вносили сведения о выводе препаратов из оборота после их продажи или утилизации из-за истечения срока годности. Это приводило к искажению данных об объемах медикаментов, что препятствует правильному планированию закупок и оценке реальных потребностей населения.Надзорный орган внес представления руководителям организаций и возбудил административные дела по статье 6.34 КоАП РФ. В результате принятых мер из системы мониторинга удалили данные о более чем 1200 отсутствующих лекарствах, обеспечив достоверность учета.