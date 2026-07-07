С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Граждане смогут получить консультации по заключению
<a href="https://33live.ru/novosti/07-07-2026-vladimircy-mogut-poluchit-konsultacii-rospotrebnadzora-po-platnomu-obrazovaniyu.html" target="_blank">Владимирцы могут получить консультации Роспотребнадзора по платному образованию</a> - С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Граждане смогут получить консультации по заключению
[url=https://33live.ru/novosti/07-07-2026-vladimircy-mogut-poluchit-konsultacii-rospotrebnadzora-po-platnomu-obrazovaniyu.html]Владимирцы могут получить консультации Роспотребнадзора по платному образованию[/url] - С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Граждане смогут получить консультации по заключению