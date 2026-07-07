С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Граждане смогут получить консультации по заключению

С 6 по 17 июля Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по вопросам защиты прав потребителей платных образовательных услуг. Граждане смогут получить консультации по заключению договоров, оплате и возврату средств, а также по вопросам оформления претензий к образовательным учреждениям. Получить консультацию можно: по бесплатному номеру 8 800 200 05 45, а также по телефону «горячей линии»