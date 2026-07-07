Скоро движение будет полностью восстановлено.

Во Владимире продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту моста на улице Большая Московская. Строители уже завершили ключевой этап — восстановление «открылков» путепровода. В ходе этих работ специалисты создали новый арматурный каркас и надежно связали его с существующей конструкцией, используя высокопрочные безусадочные растворы.«Сейчас нам предстоят завершающие этапы: демонтаж опалубки и монтаж перильного ограждения. После этого участок будет полностью готов к эксплуатации», — сообщил в своем мессенджере глава города Сергей Волков.