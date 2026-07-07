В порядок привели 7,1 км трассы, которая связывает два района и обеспечивает подъезд к нескольким населённым пунктам, сообщили в правительстве Владимирской области. В Судогодском округе

В порядок привели 7,1 км трассы, которая связывает два района и обеспечивает подъезд к нескольким населённым пунктам, сообщили в правительстве Владимирской области. В Судогодском округе отремонтировали 4,9 км. Работы прошли в том числе в посёлке имени Воровского, где живут сотрудники стекольного завода. Там на месте старых выбоин уложили новый асфальт, отремонтировали съезды к улицам и