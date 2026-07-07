На руководство компании возбудили уголовное дело за полную невыплату зарплаты сотрудникам. С февраля по апрель 2026 года 27 работников не получили почти 2 миллиона рублей, сообщили в СК России

На руководство компании возбудили уголовное дело за полную невыплату зарплаты сотрудникам. С февраля по апрель 2026 года 27 работников не получили почти 2 миллиона рублей, сообщили в СК России по Владимирской области. За это время через счета фирмы прошло около 11 миллионов рублей. Но деньги ушли на аренду и другие хозяйственные нужды, а не на