Чуть не сбил людей, снес дорожный знак и как ни в чем не бывало поехал дальше по своему маршруту. Владимирские дорожные полицейские ищут водителя, устроившего весьма небанальное ДТП. Кадры с

Чуть не сбил людей, снес дорожный знак и как ни в чем не бывало поехал дальше по своему маршруту. Владимирские дорожные полицейские ищут водителя, устроившего весьма небанальное ДТП. Кадры с ним разлетелись по городским соцсетям. На них виден кроссовер, который в общем потоке начинает движение на перекрестке улиц Луначарского и Батурина. Другие автомобили поворачивают налево,