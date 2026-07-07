Достижение «Самая массовая игра в «Ручеек» с участием свыше 1200 человек было зафиксировано 4 июля.

4 июля «Книга рекордов России» пополнилась новой записью благодаря жителям и гостям Мурома. Сведения о достижении уже появились на официальном сайте издания.Напомним, в рамках празднования Дня семьи, любви и верности более 1200 человек установили рекорд России в номинации «Самая массовая игра в «Ручеек».Организаторы развернули 5 пунктов регистрации для удобства участников. Все пришедшие на праздник были одеты в белое, что особенно украсило это действо.Официальный сертификат, подтверждающий рекорд, основатель и главный редактор «Книги рекордов России» Станислав Коненко вручил главе округа Муром Евгению Рычкову.