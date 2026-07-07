Конкурс проводится при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Представители Владимирского государственного университета успешно преодолели отборочный этап масштабного конкурса «Моя страна — моя Россия», представив проекты, направленные на развитие регионов и улучшение качества жизни граждан. Эксперты отобрали всего 321 работу из 80 тысяч заявок, поступивших со всех уголков страны и из-за рубежа.В число финалистов вошли трое студентов опорного вуза региона. Даниил Мясников из Института архитектуры, строительства и энергетики разработал технологию повторного использования отходов литейных форм. Студентка Юридического института Екатерина Гаранина создала авторский туристический маршрут, посвященный жизни и деятельности знаменитого реформатора и ученого Михаила Сперанского. Третьим финалистом стала Анастасия Сергеева, подготовившая обучающий тренажер «Кто на линии?», помогающий распознавать современные мошеннические схемы.Теперь студентам предстоит очное участие в финальных испытаниях. Желаем нашим участникам успехов в борьбе за победу.