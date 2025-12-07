Подавляющее большинство жителей Владимира (9 из 10) встречают Новый год с добрыми или нейтральными чувствами. Лишь 2% респондентов признались, что ненавидят этот праздник. Такие данные показал
<a href="https://33live.ru/novosti/07-12-2025-lish-2-vladimircev-nenavidyat-novyj-god.html" target="_blank">Лишь 2% владимирцев ненавидят Новый год</a> - Подавляющее большинство жителей Владимира (9 из 10) встречают Новый год с добрыми или нейтральными чувствами. Лишь 2% респондентов признались, что ненавидят этот праздник. Такие данные показал
[url=https://33live.ru/novosti/07-12-2025-lish-2-vladimircev-nenavidyat-novyj-god.html]Лишь 2% владимирцев ненавидят Новый год[/url] - Подавляющее большинство жителей Владимира (9 из 10) встречают Новый год с добрыми или нейтральными чувствами. Лишь 2% респондентов признались, что ненавидят этот праздник. Такие данные показал