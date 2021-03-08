По предварительным результатам обследований, порядка 30% российского парка автомобильной спецтехники, используемой для перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО), требует замены. ..

По предварительным результатам обследований, порядка 30% российского парка автомобильной спецтехники, используемой для перевозки твердых коммунальных отходов (ТКО), требует замены. Дополнительно для выполнения целевых показателей национального проекта «Экология» потребуется приобретать около 6 тысяч новых специализированных машин в год. С такой оценкой выступил начальник управления развития бизнеса автолизинга ГК ВТБ Лизинг Вячеслав Михайлов в ходе онлайн-конференции "Риск-менеджмент, страхование, внутренний контроль, аудит, комплаенс, ПОДФТ", организованной Объединенной лизинговой ассоциацией.В настоящее время в рамках национального проекта «Экология» Министерство природных ресурсов и экологии РФ совместно с «Российским экологическим оператором» разрабатывают комплекс мер господдержки для предприятий сферы обращения с ТКО, в том числе новые программы льготного лизинга. Их реализация позволит ввести в промышленную эксплуатацию дополнительные мощности по обработке, обезвреживанию и утилизации ТКО, а также обеспечить регионы автоспецтехникой для их транспортировки, позволяющей осуществлять раздельный сбор мусора.«Мы очень рады, что лизинговое сообщество имеет возможность участвовать в разработке механизма новых субсидий и в плотном сотрудничестве с РЭО обсуждать ее детали. Наша общая задача заключается в том, чтобы создать по-настоящему рабочий инструмент для формирования необходимой производственной базы в рамках дорожной карты нацпроекта. На сегодняшний день парк автоспецтехники у предприятий, входящих в систему обращения с твердыми коммунальными отходами, насчитывает более 30 000 единиц, из них 76% - это российская техника. В этом объеме где-то у 30% машин подходит к концу срок полезного использования, и еще примерно 6 000 единиц техники в год потребуется для того, чтобы выполнить цели нацпроекта», - отметил Вячеслав Михайлов.Обсуждаемые меры поддержки предприятий, входящих в систему обращения с твердыми коммунальными отходами, предусматривают компенсацию части затрат по лизингу оборудования и автоспецтехники. При покупке оборудования или спецтехники в лизинг предприятия смогут получить скидку на аванс, а лизинговые компании – участники программы получат компенсацию на эту сумму от Минприроды. Механизмы контроля за расходованием государственных средств планируется сделать максимально прозрачными и понятными всем участникам рынка.ВТБ Лизинг работает со всеми видами имущества, в том числе с оборудованием для переработки мусора и спецтехникой для его транспортировки. На сегодняшний день портфель компании насчитывает порядка 250 мусоровозов, находящиеся в лизинге более чем у 90 клиентов. Крупнейшей сделкой, которую ВТБ Лизинг реализовал в этом сегменте в 2020 году, стало финансирование 37 спецавтомобилей для группы компаний «ЭкоЛайф» – генерального возчика подмосковного регоператора «РТ-Инвест».