Лайма Вайкуле дала откровенное интервью Борису Корчевникову. Артистка стала гостьей программы Судьба человека телеканала Россия 1.

Лайма Вайкуле дала откровенное интервью Борису Корчевникову.Артистка стала гостьей программы "Судьба человека" телеканала "Россия 1".Во время беседы со звездой Борис Корчевников затронул оченьделикатную тему, отметив, что артистка так и не стала матерью. В студии ток-шоу"Судьба человека" Лайма Вайкуле с большой осторожностью говорила об этом."Каждому в этой жизни свое. Никогда не надо ломать своюсудьбу, в которую я верю. Я делаю такие выводы, оглядываясь назад и вспоминаясвое прошлое. Я строго придерживаюсь этого мнения", – отметила Лайма Вайкуле.Примечательно, но по слухам судьба дарила артистке шансзавести ребенка, однако она им не воспользовалась – сделала аборт. Сейчас онатак говорит об этом: "Аборт – страшное убийство. Я не раз говорила и будуговорить всем девушкам, которые хотят сделать аборт. Отдайте ребенка мне. Уже вмесяц можно услышать сердцебиение младенца. Но я прошу детей у девушек вовсе непотому, что хочу их забрать. Просто, чтобы они подумали над своими действиями",– рассудила артистка, беседуя с ведущим программы .В 2010 году Лайма Вайкуле прошла процедуру искусственного оплодотворения,однако эта попытка стать матерью оказалась неудачной – произошел выкидыш. После знаменитость планировала усыновить малыша, но ее крестный духовник не дал на этоблагословение, и звезда не решилась пойти против его воли.В конце программы знаменитость по традицииобратилась к самой себе в юности. "Пусть ангел-хранитель тебя оберегает. Пустьвсе мечты сбудутся. Пусть рядом всегда будут любящие люди. Это я считаю, самоеглавное в жизни", – сказала Лайма смотря на собственное архивное фото.