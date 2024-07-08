В Петушинском районе на автозаправке загорелась грузовая газель. По информации пресс-службы МЧС...

В Петушинском районе на автозаправке загорелась грузовая газель.По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, сегодня — 8 июля ранним утром (6:19) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля «Газель» по адресу: Петушинский район, ФАД М-7, 124-й км, на предварительной площади 15 квадратных метров.Уточняется, что информации о погибших и пострадавших нет.К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области