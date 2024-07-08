В Петушинском районе на автозаправке загорелась грузовая газель.
По информации пресс-службы МЧС...
В Петушинском районе на автозаправке загорелась грузовая газель.
По информации пресс-службы МЧС России по Владимирской области, сегодня — 8 июля ранним утром (6:19) в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления поступило сообщение о пожаре грузового автомобиля «Газель» по адресу: Петушинский район, ФАД М-7, 124-й км, на предварительной площади 15 квадратных метров.
Уточняется, что информации о погибших и пострадавших нет.
К ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники и 7 человек личного состава.
Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101».
Фото: пресс-служба МЧС России по Владимирской области