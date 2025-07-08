Исследование рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов»: россияне ждут от страховщиков развития ОСАГО и готовы доплачивать за улучшения

По мнению подавляющего большинства участников исследования, повысить эффективность ОСАГО позволят увеличение лимитов выплат как за ущерб «железу», так и за ущерб жизни или здоровью и отмена учета износа автозапчастей. Таковы результаты аналитического исследования рабочей группы Народного фронта «Защита прав автомобилистов», проведенного в мае-июне 2025 года во всех федеральных округах Российской Федерации.Среди возможных улучшений 93% респондентов назвали увеличение максимальной суммы выплат по ОСАГО за ущерб автомобилю. Сейчас максимальная сумма выплаты по этому лимиту составляет 400 тыс. рублей. Так, для 79% участников опроса приемлемая сумма лимита – до 2 млн рублей, а для 21% — более 2 млн рублей. При этом 79% опрошенных готовы доплачивать за такое расширение.Увеличение максимальной суммы выплат по ОСАГО в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, поддерживают 84% участников исследования. Расширение этого лимита до 2 млн рублей считают достаточным 68% участников исследования, а 32% респондентов хотели бы получить более 2 млн рублей. За полис с увеличенным лимитом по жизни и здоровью готовы доплатить 69% опрошенных. Напомним, что сейчас максимальная сумма выплаты по этому лимиту составляет 500 тыс. рублей.Отмену практики учета износа деталей автомобиля в рамках выплат по ОСАГО поддерживают 91% респондентов, в то время как доплачивать за данную опцию готовы 64% участников исследования.Как отмечается в исследовании, в среднем за каждый перечисленный пункт россияне готовы доплачивать от одной до двух тысяч рублей к стоимости полиса ОСАГО. 49% респондентов согласны платить за все три улучшения от 3 до 6 тыс. рублей.62% опрошенных автовладельцев полагает, что такое расширение (повышенные лимиты и отмена амортизации) должно стать обязательным, несмотря на подорожание. При этом 38% респондентов хотят получить возможность выбора, чтобы эти улучшения были добровольными.Комментируя результаты исследования, руководитель рабочей группы НФ «Защита прав автомобилистов» Петр Шкуматов подчеркнул, что автовладельцы перестают видеть в ОСАГО только социальную страховку. «Очевидно, что большинство россиян хотят иметь полис ОСАГО, который бы обеспечивал более широкий диапазон покрытия ущерба и снижал риск судебных исков за счёт отмены учета износа и увеличения выплат пострадавшим в ДТП. Что интересно, почти две трети водителей понимают, что повышение лимитов или отмена учета износа может привести к росту цены полиса «автогражданки» и готовы это компенсировать», — отмечает эксперт.