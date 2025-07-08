Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Прокуратура Киржача пресекает незаконную торговлю поддельными документами, добиваясь блокировки шести сайтов, продающих заполненные трудовые книжки. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области 8 июля.В ведомстве поясняют, что приобретение и использование таких книжек может обмануть работодателя относительно трудового стажа и опыта соискателя, а также создать препятствия для контроля за соблюдением прав работников.Прокурор направил в суд иск о признании информации, распространяемой на этих сайтах, запрещенной. Ситуация находится на контроле прокуратуры.