Девелоперская компания «Реалитек» завершила оснащение инженерно-технической и дорожной инфраструктурой резидентов промышленно-логистического парка «М5 Чулково» в Раменском городском округе Московской области.

Девелоперская компания «Реалитек» завершила оснащение инженерно-технической и дорожной инфраструктурой резидентов промышленно-логистического парка «М5 Чулково» в Раменском городском округе Московской области.«М5 Чулково» входит в кластер проектов девелоперской компании «Реалитек». Парк размещается в 500 м от Новорязанского шоссе, 22 км от МКАД и в 27 км от ЦКАД, до съезда на будущую автодорогу "Солнцево - Бутово - Видное - Железнодорожный" - 11 км. Общая площадь проекта составляет 30,4 га, площадь застройки объектов резидентов – 152 тысячи квадратных метров. Объем инвестиций резидентов составит 4,6 млрд рублей. Количество рабочих мест – 456. В состав индустриального объекта войдут производственные, складские, технические и офисные помещения. На территории парка будут внедрены лучшие практики в области энергоэффективности, экологической безопасности и социальной ответственности бизнеса. На данный момент парк укомплектован резидентами на 99%.Для успешного функционирования “М5 Чулково” и удобства резидентов девелопер провел укладку дорог современными плитами ПАГ-14. Эти плиты обеспечивают высокую прочность дорожного полотна, способного выдерживать интенсивные нагрузки от крупногабаритной техники. Завершено проектирование системы газоснабжения. Это обеспечит резидентам оперативное подключение к газовой сети, снижая издержки и сроки запуска производства. Осуществляется озеленение паркового пространства с высадкой новых деревьев и механическим посевом газонов. Этот проект позволит создать экологичный зеленый пояс вокруг предприятий, улучшая качество окружающей среды. Обновление профиля и нанесение новой дорожной разметки завершают комплекс мероприятий по реконструкции Володарского шоссе. Эта мера значительно улучшит пропускную способность дороги, облегчая доставку сырья и готовой продукции для промышленных компаний.«Наша основная задача в процессе создания промышленно-логистического парка “М5 Чулково” – полное оснащение наших резидентов всем необходимым для успешного развития бизнеса, а также сокращение их затрат на строительство и эксплуатацию инженерных и коммуникационных сетей», - подчеркнул Виталий Коляда, генеральный директор компании «Реалитек».«Реалитек» (входит в А.М.Р. Групп) — девелоперская компания полного цикла, которая разрабатывает инвестиционные проекты от идеи до полной реализации, создает индустриальные парки и реализует промышленную, складскую и коммерческую недвижимость.