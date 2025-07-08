В детском лагере отдыха «Солнечная поляна» в Меленковском районе Владимирской области прошел познавательный урок по электробезопасности, организованный специалистами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго». Мероприятие направлено на снижение риска электротравматизма среди детей и подростков.

В детском лагере отдыха «Солнечная поляна» в Меленковском районе Владимирской области прошел познавательный урок по электробезопасности, организованный специалистами филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Владимирэнерго». Мероприятие направлено на снижение риска электротравматизма среди детей и подростков.Энергетики напомнили основные правила поведения вблизи энергоустановок и обращения с электроприборами в быту. Ребята усвоили правила поведения при обнаружении оборванного провода, научились правильно покидать зону шагового напряжения и получили важные рекомендации по соблюдению электробезопасности в повседневной жизни. Для лучшего усвоения информации были использованы наглядные презентации и обучающие видеоролики.На практической части занятия дети примерили экипировку электромонтера: защитную каску, большие перчатки и диэлектрические боты. Дети с удовольствием фотографировались в снаряжении энергетиков, с интересом изучая элементы средств индивидуальной защиты.Отдельное внимание было уделено отработке навыков первой помощи. На специальном тренажере «Гоша» специалисты наглядно показали, как правильно оказывать помощь человеку, пострадавшему от удара током. Под руководством энергетиков дети с большим энтузиазмом отрабатывали приемы сердечно-легочной реанимации.По традиции все участники мероприятия получили полезные подарки – тематические листовки-памятки, яркие закладки для книг и расписания уроков с основными правилами электробезопасности.Филиал «Владимирэнерго» регулярно проводит подобные мероприятия в школах и детских лагерях Владимирской области, формируя культуру безопасного обращения с электричеством с самого юного возраста.