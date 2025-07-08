В Судогодском районе завершился масштабный ремонт двух врачебных амбулаторий – в деревне Головино и поселке Муромцево. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Амбулатория в

В Судогодском районе завершился масштабный ремонт двух врачебных амбулаторий – в деревне Головино и поселке Муромцево. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области. Амбулатория в Головино обзавелась новой кровлей, дополнительными входными группами, отдельным процедурным кабинетом для детей. Также в медучреждении обновили электрику, полы, расширили кабинеты терапевта и педиатра. В муромцевской амбулатории отремонтировали фундамент, отмостки, входные