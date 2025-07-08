39-летнего водителя условно лишили свободы на 2 года после того, как он насмерть придавил коллегу спрессованным мусором, сообщает Следком области. «Шестой канал» ранее рассказывал об этой

39-летнего водителя условно лишили свободы на 2 года после того, как он насмерть придавил коллегу спрессованным мусором, сообщает Следком области. «Шестой канал» ранее рассказывал об этой истории. Трагедия произошла 3 апреля этого года. Виновный работал водителем фронтального погрузчика на станции сортировки мусора в Гусь-Хрустальном. В тот день мужчина занимался погрузкой и складированием мусора. Не убедившись,