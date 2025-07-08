39-летнего водителя условно лишили свободы на 2 года после того, как он насмерть придавил коллегу спрессованным мусором, сообщает Следком области. «Шестой канал» ранее рассказывал об этой
<a href="https://33live.ru/novosti/08-07-2025-v-gus-xrustalnom-voditel-nasmert-pridavivshij-kollegu-musorom-izbezhal-realnogo-sroka.html" target="_blank">В Гусь-Хрустальном водитель, насмерть придавивший коллегу мусором, избежал реального срока</a> - 39-летнего водителя условно лишили свободы на 2 года после того, как он насмерть придавил коллегу спрессованным мусором, сообщает Следком области. «Шестой канал» ранее рассказывал об этой
[url=https://33live.ru/novosti/08-07-2025-v-gus-xrustalnom-voditel-nasmert-pridavivshij-kollegu-musorom-izbezhal-realnogo-sroka.html]В Гусь-Хрустальном водитель, насмерть придавивший коллегу мусором, избежал реального срока[/url] - 39-летнего водителя условно лишили свободы на 2 года после того, как он насмерть придавил коллегу спрессованным мусором, сообщает Следком области. «Шестой канал» ранее рассказывал об этой