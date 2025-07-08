Параллельно идут работы около районного историко-краеведческого музея.

В Камешково продолжается модернизация теплосетей. На улице Школьная завершается замена 25 метров трубопровода, а у районного историко-краеведческого музея ведется замена 40-метрового участка.Для замены используются современные пластиковые трубы, отличающиеся долговечностью и устойчивостью к коррозии, что позволит снизить количество аварий и повысить надежность теплоснабжения, сообщает «Владимиртеплогаз».Директор Ковровского филиала ВТГ Андрей Башкин отметил, что компания стремится эффективно использовать время плановых отключений для проведения ремонтных работ.Все работы по ремонту теплосетей согласованы с местными властями, чтобы одновременно проводить благоустройство территорий.