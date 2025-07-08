Прокурор в Киржаче требует заблокировать шесть сайтов, продающих трудовые книжки, в которых подтверждается несуществующий стаж работы. Это нарушение трудового законодательства, отмечает

Прокурор в Киржаче требует заблокировать шесть сайтов, продающих трудовые книжки, в которых подтверждается несуществующий стаж работы. Это нарушение трудового законодательства, отмечает надзорное ведомство. Заказ можно сделать без регистрации, что делает пользование сайтами доступным всем. Прокуратура подала иск в суд с требованием признать информацию на сайтах запрещенной и заблокировать ресурсы. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: правительство