Животное получило серьезные травмы, в том числе переломы и лишилось лапы.

50-летняя жительница Кольчугино Владимирской области признана виновной в жестоком обращении с животным. Суд установил, что в октябре 2024 года она, будучи в состоянии алкогольного опьянения, выбросила собаку с балкона пятого этажа на глазах у своей дочери.Животное получило серьезные травмы, в том числе переломы и лишилось лапы.Несмотря на непризнание вины, суд посчитал её действия умышленными и приговорил к 1 году исправительных работ с удержанием 10% зарплаты.