Ночью 7 июля на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе деревни Новые Омутищи Петушинского района произошел крупный пожар. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 3:21 утра диспетчеры

Ночью 7 июля на федеральной трассе М-7 «Волга» в районе деревни Новые Омутищи Петушинского района произошел крупный пожар. Как сообщили в региональном управлении МЧС, в 3:21 утра диспетчеры получили сообщение о возгорании автовоза. На место происшествия оперативно прибыли две пожарные бригады. Спасатели обнаружили, что горит грузовой автовоз, перевозивший спортивные багги – автомобили для внедорожных гонок.