Власти Владимира опубликовали задание на создание нового проекта планировки Юго-Западного района. Советующее постановление, подписанное Дмитрием Наумов 2 июля, опубликовали на сайте

Власти Владимира опубликовали задание на создание нового проекта планировки Юго-Западного района. Советующее постановление, подписанное Дмитрием Наумов 2 июля, опубликовали на сайте администрации. Судя по схеме, в зону проектирования попадает парк «Дружба» и прилегающий так называемый лугопарк, а также улицы Благонравова и Нижняя Дуброва. К слову, в 2023-м году на общественные обсуждения была представлена предыдущая версия