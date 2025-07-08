Жителей Владимира предупредили о аномально жаркой погоде с 9 по 13 июля. Среднесуточная температура будет на 7-9 градусов выше нормы и составит +30-35 градусов, сообщает пресс-служба мэрии

Жителей Владимира предупредили о аномально жаркой погоде с 9 по 13 июля. Среднесуточная температура будет на 7-9 градусов выше нормы и составит +30-35 градусов, сообщает пресс-служба мэрии Владимира. Действует особый противопожарный режим, так что будьте осторожны с огнем и избегайте действий, которые могут привести к возгоранию. В жару стоит пить больше, носить легкую одежду и