Развитие санавиации ведется в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи».

Подразделение санитарной авиации активно осуществляет экстренные медицинские эвакуации пациентов из районных больниц в областные и федеральные медицинские центры, включая Москву, Нижний Новгород и другие регионы. Об этом сообщает правительство Владимирской области.С начала 2025 года вертолет санитарной авиации совершил уже 51 вылет, в том числе в отдаленные муниципальные образования. Наиболее востребованными направлениями внутри региона стали Гусь-Хрустальный район и округ Муром.В ведущие медицинские учреждения, такие как лечебно-реабилитационный центр «Юдино», НМИЦ реабилитации и курортологии, РДКБ им. Пирогова и другие, были эвакуированы 51 пациент, включая 6 детей. Самой маленькой пациенткой, доставленной вертолетом, стала 5-месячная девочка, а самой возрастной – 87-летняя женщина.«Санитарно-авиационная помощь оказывается в случаях, требующих стабилизации состояния здоровья, – отметил Сергей Аксенов, заведующий отделением экстренной консультативной скорой медицинской помощи Областной клинической больницы. – Базирование вертолета на территории ОКБ значительно сокращает время подготовки к вылету.»Развитие санавиации ведется в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», входящего в состав нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», что подчеркивает важность и приоритетность данного направления в системе здравоохранения.