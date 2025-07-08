Регион оказался в красной зоне.

Во Владимирской области 8 июля зафиксирована высокая концентрация пыльцы злаковых, что создает опасность для аллергиков. По данным «Яндекс погоды», регион находится в «красной зоне» по уровню аллергенной нагрузки.Активное цветение злаковых продлится до 14 июля. Одновременно с этим, в ближайшие выходные начнется период цветения сорных растений, который также завершится 14 июля.Помимо этого, продолжается цветение тополей, чей пух представляет серьезную угрозу для людей, страдающих аллергией.