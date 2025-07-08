Добровольцы подвели итоги работы за первый летний месяц.

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» Владимирской области подвел итоги работы за июнь 2025 года. За месяц поступило 48 заявок, половина из которых – о пропавших в природной среде, остальные – о потерявшихся в городах.Благодаря оперативным действиям отряда, 41 человека удалось найти живыми, к сожалению, двое были обнаружены погибшими. Особо радует, что все 10 пропавших детей были найдены живыми.Всего с начала 2025 года во Владимирской области в «Лиза Алерт» поступило 202 заявки. Живыми были найдены 168 человек, погибшими – 11. Из 55 разыскиваемых детей живыми найдены все 55, один ребенок погиб. В двух случаях информация о пропаже не подтвердилась, а еще в двух детей нашли родственники до прибытия поисковиков.во Владимирской области спасатели нашли в лесу мужчину со сломанной ногой.