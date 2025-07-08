Об этом сообщили в УМВД по Владимирской области.

Во Владимире благодаря оперативным действиям сотрудника транспортной полиции удалось вернуть паспорт гражданину Мексики, потерявшему его в автобусе.Как сообщили во Владимирском МВД России на транспорте, 64-летний Хосе Мура путешествовал по Владимирской области в преддверии своего юбилея и случайно оставил документ в общественном транспорте по дороге из Мурома во Владимир.Заметив пропажу, мексиканец обратился за помощью в дежурную часть. Сотрудник линейного отдела Иван Матвеев помог найти и вернуть паспорт владельцу.Хосе Мура выразил искреннюю благодарность железнодорожной полиции за содействие и человеческое отношение.