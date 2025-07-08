С 1 по 7 июля на территории Владимирской области зафиксировано 65 фактов дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 40 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное УМВД.

С 1 по 7 июля на территории Владимирской области зафиксировано 65 фактов дистанционного мошенничества. Общая сумма ущерба превысила 40 миллионов рублей. Об этом сообщает региональное УМВД. Самые крупные потери зафиксированы в Гусь-Хрустальном: 78-летняя пенсионерка перевела 7,2 млн рублей после звонка афериста, представившегося сотрудником силового ведомства. Он убедил женщину, что она якобы участвует в финансировании преступной