Сегодня, на 22-й день жизни скончалась апрельская зарплата.
Консилиум врачей пришел к выводу, что зарплата скончалась от полного истощения.
В течении своей короткой, но насыщенной жизни, зарплата, изо всех сил пыталась накормить как можно большее количество голодных, напоить страждущих, одеть замерзающих, полностью забыв о себе.
«Она таяла на глазах» - вспоминают люди, близко знакомые с заработной платой – «Но не унывала и не замыкалась в себе. Она всегда отдавала часть себя по первому требованию, наивно доверяя просящим. В последние дни на нее нельзя было смотреть без слез – так мало от нее осталось. Она конечно могла уйти сразу после появления на свет, но не такова была наша зарплата. Она хотела нести радость как модно большему количеству людей и м
еще анекдот!