Эстонская школа.Идет урок,учитель спрашивает:
- Дети! Что обозначает синяя полоса на нашем прекрасном эстонском флаге?
Море рук!
Учитель:
- Урмас, отвечай!
Урмас:
- Синяя полоса на нашем прекрасном эстонском флаге обозначает безкрайние просторы наших голубых небес, которые бороздят долбаные русские самолеты!
Учитель:
- Молодец, Урмас, садись - 5! Дети, а что обозначает черная полоса на нашем прекрасном эстонском флаге?
Море рук!
Учитель:
- Петрас, отвечай!
Петрас:
- Черная полоса на нашем прекрасном эстонском флаге обозначает безкрайние просторы наших плодородных земель, которые бороздят долбаные русские танки!
Учитель:
- Молодец, Петрас, садись - 5! Дети! А что обозначает белая полоса на нашем прекрасном эстонском флаге?
Никто не хочет отвечать, только Во
еще анекдот!