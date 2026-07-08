Стартовал приём заявок на Общероссийскую общественную премию «Экономист года – 2026». Она присуждается за практический вклад в развитие экономики, формирование и реализацию

Стартовал приём заявок на Общероссийскую общественную премию «Экономист года – 2026». Она присуждается за практический вклад в развитие экономики, формирование и реализацию социально-экономической политики, а также вклад в экономическую науку, образование и просвещение страны. Премия учреждена Вольным экономическим обществом России и вручается ежегодно с 2017 года. Чтобы побороться за звание “Экономист года”, необходимо отправить документы