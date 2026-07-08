В воскресенье парк «Добросельский» превратится в настоящую гастрономическую столицу. Там состоится IV ежегодный кулинарный фестиваль «Вкусная Россия». Гостям праздника обещают весёлую

В воскресенье парк «Добросельский» превратится в настоящую гастрономическую столицу. Там состоится IV ежегодный кулинарный фестиваль «Вкусная Россия». Гостям праздника обещают весёлую спортивную программу от аниматоров «Шумиха-шоу». За участие в активностях можно будет получить бесплатные дегустационные сеты от лучших поваров Владимира: русский борщ с сырной гренкой, казачий кулеш, салат с кальмаром и десерт — пряник «Архангельская