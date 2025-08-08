Во Владимире семья уток на Красносельском пруду переехала в новые дома. Устраивать птицам новоселье уже своего рода традиция. Водное пространство во Фрунзенском районе областной столицы

Во Владимире семья уток на Красносельском пруду переехала в новые дома. Устраивать птицам новоселье уже своего рода традиция. Водное пространство во Фрунзенском районе областной столицы всегда было местом притяжения для горожан. Отдыхая здесь, каждый обращал внимание на хозяев водоема. Обычно дома уток зимой забирают на временное хранение. Возвращают — после ремонта. Дмитрий Чижов, депутат Совета