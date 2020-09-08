Фигурант был задержан полицейскими на территории района и дал признательные показания.

Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России «Муромский» завершено расследование уголовных дел в отношении 38-летнего безработного ранее судимого жителя Муромского района. Мужчине обвиняется в совершении нескольких имущественных преступлений.В середине июня текущего года обвиняемый, воспользовавшись запасными ключами, проник в квартиру сестры, которая находилась на работе, и похитил ноутбук. Ущерб составил 8 тысяч рублей. На следующий день, находясь в той же квартире, фигурант взял ключи от гаража, висевшие в прихожей, проник в помещение и похитил велосипед, причинив ущерб на сумму 6 тысяч рублей.Фигурант был задержан в результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции на а территории Муромского района. В содеянном он сознался.Похищенное имущество злоумышленник успел продать. В ходе расследования были установлены покупатели ноутбука и велосипеда. Похищенное изъято и возвращено законной владелице.В настоящее время уголовные дела, возбужденные по признакам преступления, предусмотренного ст.158 УК РФ (кража), с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.