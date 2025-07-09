«Согласие» проанализировало статистику по покупкам полисов ОСАГО за 2,5 года

В страховой компании «Согласие» проанализировали данные приобретенных полисов ОСАГО за период с января 2023 года по июнь 2025 года включительно, и составили типовой портрет российского автомобилиста. Так в общем потоке с большей вероятностью можно встретить 38-летнего мужчину на Lada Granta.По итогам исследования специалисты определили, что средний возраст автомобилиста находится в диапазоне от 38 до 42 лет, на эту возрастную категорию пришлось 14 % приобретенных полисов за анализируемый период. При этом преобладают на дороге мужчины-водители, соотношение к женскому полу – 4 к 1.Назвав водителя Александром, высок шанс не ошибиться в имени собеседника, так как оно является наиболее частым среди водителей-мужчин (6 %). Немногим реже на российских дорогах можно встретить Сергеев (5 %) и Владимиров (3 %). Среди прекрасного пола самыми распространенными именами оказались Елена (2 %), Татьяна (1 %) и Ольга (1 %).Чаще всего полисы автогражданской ответственности в 2023-2025 гг. приобретали владельцы автомобилей марки Lada – 21,5 % приобретенных полисов. Среди моделей наиболее популярны оказались Granta (19 %), Vesta (11 %) и Нива (9 %). В топ-автомобилей также попали:- Toyota (10 %): Corolla (16 %), Camry (13 %) и RAV4 (10 %);- KIA (5,4 %): Rio (38 %), Sportage (15 %) и Ceed (11 %);- Hyundai (5,3 %): Solaris (33 %), Creta (12 %) и Accent (9 %);- Renault (5,1 %): Logan (35 %), Duster (20 %) и Sandero (14 %).Стоит отметить, что среди наиболее крупных регионов России Lada пользуется популярностью в Республике Дагестан, Ставропольском крае и Удмуртской Республике. В Иркутской области и Забайкальском крае же предпочитают Toyota, в Новгородской области – Renault, KIA выбирают жители Московского региона, а Hyundai – жители Москвы и Дагестана.Также в «Согласии» отметили, что автовладельцы в России склонны покупать полис непосредственно перед началом его действия (порядка 80 % приобретаемых полисов), тогда как с отложенным стартом на месяц-два количество полисов сокращается, покупка же полисов сильно заранее (за три месяца и более) носит скорее единичный характер.Основываясь на сроках активации полиса, эксперты выяснили, что апрель – наиболее популярный месяц для покупки авто у россиян, в среднем около 10 % автовладельцев покупают и активируют полис страхования автогражданской ответственности «Согласия» в данный месяц. Не менее активно полисы приобретают в июне и мае (в среднем 9 % ежегодно).